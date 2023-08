Siemens Healthineers: Aktie mit Kurspotenzial von +30,71%

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Siemens Healthineers-Aktien sind nach Ansicht der Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 59,67 EUR und bietet somit ein Potenzial von +30,71%. Obwohl sich das Ergebnis der vergangenen fünf Handelstage auf -1,76% beläuft und somit eine schwache Tendenz zeigt, bleibt die Einschätzung optimistisch.

• Am 21.08.2023 hat Siemens Healthineers einen Anstieg um +0,04% verzeichnet

• Das aktuelle mittelfristige Kursziel liegt bei 59,67 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,89

Am gestrigen Tag hat Siemens Healthineers am Finanzmarkt eine moderate Steigerung um +0,04% erzielt und insgesamt ist die Stimmung weiterhin positiv. Die Bankanalysten sehen in der aktuellen Bewertung ein Kaufsignal: Sechs Analysten empfehlen den Erwerb dieser Aktie ausdrücklich als “starken Kauf”, während zwölf weitere...