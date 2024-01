Siemens Healthineers Aktie: Jetzt kann es ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Instrument der technischen Analyse, das das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen eines Aktienkurses über einen Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Aktuell weist Siemens Healthineers einen RSI-Wert von 61,62 auf, was auf eine neutrale Einstufung hinweist, da das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt einen RSI25-Wert von 41, was ebenfalls auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Insgesamt wird die RSI für Siemens Healthineers daher als "Neutral" eingestuft.

Im Bereich der Fundamentalanalyse zeigt sich ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 38,99, was bedeutet, dass die Börse 38,99 Euro für jeden Euro Gewinn von Siemens Healthineers zahlt. Dies liegt 63 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 104 und weist darauf hin, dass die Aktie unterbewertet ist. Aufgrund des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv bezogen auf Siemens Healthineers. Die meiste Zeit dominierten positive Themen, nur an zwei Tagen überwog die negative Kommunikation. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen wurden vermehrt positive Themen diskutiert. Dadurch wird die Aktie von der Redaktion positiv bewertet. Statistische Auswertungen historischer Daten zeigen jedoch in den letzten zwei Wochen mehr Verkaufssignale als Kaufsignale, was zu einer insgesamt negativen Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Hinsichtlich der Diskussionsintensität und der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum zeigt sich eine mittlere Aktivität im Netz sowie eine positive Stimmungsänderung. Dies führt zu einer insgesamt positiven Bewertung von Siemens Healthineers in diesem Punkt. Insgesamt lässt sich also sagen, dass das Unternehmen eine neutrale bis positive Bewertung in den verschiedenen Analysen erhält.