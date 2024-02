Siemens Healthineers Aktie: Jetzt geht’s rund!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Siemens Healthineers wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 38,18 Punkten, was darauf hinweist, dass das Unternehmen weder überkauft noch überverkauft ist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 35,79 Punkten und zeigt ebenfalls, dass Siemens Healthineers weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Die Dividendenrendite von Siemens Healthineers beträgt derzeit 1,8 %, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,1 %. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens Healthineers liegt bei 38, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 98,93 als unterbewertet angesehen wird. Aus fundamentalen Kriterien erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Bewertung.

In der technischen Analyse wird der Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Healthineers-Aktie für die letzten 200 Handelstage mit dem aktuellen Schlusskurs verglichen. Die Abweichung von +10,42 Prozent führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen beträgt 53,07 EUR, und der letzte Schlusskurs liegt in ähnlicher Höhe (+4,65 Prozent), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Siemens Healthineers-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.