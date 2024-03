Siemens Healthineers Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme negativer Kommentare über Siemens Healthineers in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigte einen negativen Trend, was dazu führt, dass die Aktie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die Häufigkeit der Diskussionen über Siemens Healthineers ist derzeit geringer als üblich, und es ist auch eine abnehmende Aufmerksamkeit zu verzeichnen, was zu einer weiteren Abwertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

Im Vergleich zu anderen Aktien im Gesundheitspflege-Sektor konnte Siemens Healthineers im letzten Jahr eine Rendite von 15,45 Prozent erzielen, was 23,7 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -11,79 Prozent, wobei Siemens Healthineers aktuell um 27,24 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens Healthineers beträgt derzeit 41, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet angesehen wird. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Der Relative Strength Index (RSI) für Siemens Healthineers liegt bei 21,43, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 34,19, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Basierend auf diesem Gesamtbild erhält die Aktie ein Rating von "Gut".