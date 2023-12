Siemens Healthineers Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Das Internet hat einen erheblichen Einfluss auf die Stimmungen und Diskussionen über Aktien. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien sowie die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen können zu neuen Einschätzungen für Aktien führen. In Bezug auf Siemens Healthineers wurde eine unterdurchschnittliche Diskussionstätigkeit festgestellt, was zu einer Bewertung von "Schlecht" führt. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls negativ, was zu einem insgesamt "Schlecht" bewerteten langfristigen Stimmungsbild führt.

Im Bereich der Fundamentalanalyse liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Siemens Healthineers derzeit bei 35,57 Euro, was 65 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 100. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Siemens Healthineers-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 50,4 EUR liegt. Der letzte Schlusskurs liegt mit 53,06 EUR um +5,28 Prozent darüber, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen (49,53 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs, was zu einem weiteren "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt.

Im Vergleich zur Performance ähnlicher Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Siemens Healthineers in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +19,35 Prozent erzielt. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit 6,23 Prozent über dem Durchschnittswert. Diese Überperformances führen zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.