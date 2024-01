Siemens Healthineers Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die Aktie von Siemens Healthineers hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors (-9,33 Prozent) eine Überrendite von 21,41 Prozent darstellt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der gleichen Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -7,85 Prozent, was bedeutet, dass Siemens Healthineers aktuell 19,92 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser starken Performance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die Dividendenrendite, liegt Siemens Healthineers mit 1,8 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,05%. Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt die Differenz -4, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Siemens Healthineers in den letzten Wochen deutlich eingetrübt. Dies führt dazu, dass die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Zudem wurde eine verringerte Aktivität der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gemessen, was auf ein nachlassendes Interesse an der Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe auch mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers-Aktie mit einem Abstand von +4,45 Prozent vom GD200 ein "Neutral"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 51,76 EUR auf, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Signal hindeutet, da der Abstand +2,01 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

