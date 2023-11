Siemens Healthineers Aktie: Hier wird jetzt richtig Fahrt aufgenommen!

Der Relative Strength Index (RSI) für Siemens Healthineers liegt bei 9,4, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 32 und weist auf eine neutrale Situation hin, was ebenfalls als "Gut" eingestuft wird.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Siemens Healthineers in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +21,35 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors lag die Performance um 23,2 Prozent über dem Durchschnittswert, was zu einer erneuten Bewertung als "Gut" in dieser Kategorie führt.

In Bezug auf die Dividendenausschüttung schneidet Siemens Healthineers im Vergleich zum Branchendurchschnitt Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör mit einer Dividendenrendite von 1,99 % im Vergleich zu 5,28 % schlechter ab, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt.

Die Stimmung rund um die Aktie von Siemens Healthineers zeigt sich überwiegend positiv, mit einer guten Anzahl von Beiträgen und Diskussionen im Internet. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch gering, was zu einem "Neutral"-Rating in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild führt.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Siemens Healthineers Aktie, basierend auf den genannten Kriterien.