Siemens Healthineers Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass es im vergangenen Monat keine signifikante Veränderung in der Stimmung der Anleger bezüglich der Siemens Healthineers-Aktie gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. In Bezug auf die Intensität der Diskussionen gab es ebenfalls keine signifikanten Veränderungen, weshalb auch hier ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnittskurs der Aktie bei 50,55 EUR liegt, während der aktuelle Kurs bei 52,62 EUR liegt. Dies führt zu einem Abstand von +4,09 Prozent zum GD200, was ebenfalls zu einem "Neutral"-Rating führt. Der GD50 der letzten 50 Tage steht bei 51,06 EUR, was einem Abstand von +3,06 Prozent entspricht und somit erneut zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf Dividenden schüttet Siemens Healthineers derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Mit einem Unterschied von 4,24 Prozentpunkten (1,8 % gegenüber 6,04 %) wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses zeigt sich, dass Siemens Healthineers im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Gesundheitspflege-Sektor eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt hat, was über 20 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör verzeichnete eine durchschnittliche Rendite von -7,62 Prozent, während Siemens Healthineers mit 19,69 Prozent deutlich darüber liegt. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie aufgrund der sehr guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr.