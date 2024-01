Siemens Healthineers Aktie: Fakten, Fakten, Fakten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein Wertpapier gerade "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dazu werden die Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit in Relation gesetzt. Der RSI ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der häufig im Finanzmarkt eingesetzt wird. Bei Siemens Healthineers wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis betrachtet. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 52,2 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält sie ein "Neutral"-Rating. Der RSI25 zeigt einen Wert von 47,3, was ebenfalls auf ein "Neutral"-Rating hindeutet. Somit erhält Siemens Healthineers in dieser Bewertungskategorie eine neutrale Bewertung.

Die Stimmung bezüglich Siemens Healthineers hat sich in den letzten Wochen deutlich verschlechtert, wie aus der Internet-Kommunikation hervorgeht. Daher wird der Aktie in dieser Hinsicht eine "Schlecht"-Bewertung gegeben. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an der Aktie hindeutet. Auch hierfür erhält Siemens Healthineers eine "Schlecht"-Bewertung. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.

Die Dividendenrendite von Siemens Healthineers liegt derzeit bei 1,8 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,05 Prozent. In der Kategorie Dividende erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Aus charttechnischer Sicht wird der aktuelle Kurs der Siemens Healthineers als "Neutral" bewertet. Der Kurs liegt mit 52,8 EUR 4,45 Prozent über dem GD200 (50,55 EUR). Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 51,76 EUR, was einem Abstand von +2,01 Prozent entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Siemens Healthineers-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.