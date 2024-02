Siemens Healthineers Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die Analyse des Sentiments und des Buzz zeigt, dass es während des letzten Monats keine bedeutende Veränderung in der Stimmungslage der Anleger gab. Daher wird dieser Punkt als "Neutral" bewertet. Auch die Diskussionsintensität über das Unternehmen war nicht signifikant höher oder niedriger als üblich, was zu einem weiteren "Neutral"-Rating führt. Insgesamt erhält die Siemens Healthineers-Aktie daher ein "Neutral"-Rating.

Im Branchenvergleich des Aktienkurses hat die Siemens Healthineers im vergangenen Jahr eine Rendite von 12,08 Prozent erzielt, was 24,84 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Gesundheitspflege" liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -13,1 Prozent, und Siemens Healthineers liegt aktuell 25,17 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass die Siemens Healthineers mit einem Kurs von 52,4 EUR derzeit -0,1 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt jedoch +4,01 Prozent, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" für die Aktie führt.

Hinsichtlich der Dividende schüttet Siemens Healthineers eine Dividendenrendite von 1,8 % aus, was 4,23 Prozentpunkte weniger als der Branchendurchschnitt von 6,02 % ist. Diese niedrigere Rendite führt zu einer Einstufung als "Schlecht".