Siemens Healthineers Aktie: Bestätigung des Hammer-Kursziels!

In den letzten drei Monaten haben Analysten insgesamt 14-mal ein “Kaufen”-Rating, fünfmal ein “Neutral”-Rating und kein “Schlecht”-Rating für die Aktien von Siemens Healthineers vergeben. Diese langfristige Einstufung des Titels wird von führenden Institutionen als “gut” bewertet. Ein weiteres interessantes Bild zeigt sich auch bei der Betrachtung der Einschätzungen in den letzten vier Wochen, mit 13 “guten”, sieben “neutralen” und keine “schlechten” Bewertungen durch die Analysten. Aufgrund dieser jüngsten Analysen lässt sich eine positive Gesamtbewertung ableiten.

Die Analysten beschäftigten sich auch mit dem aktuellen Kurs von 50.70 EUR und erwarten dabei eine zukünftige Entwicklung um weitere 21.16 Prozent, was einem mittleren Kursziel von 59,98 entspricht. Wir betrachten dies als eine vielversprechende Zukunftsaussicht...