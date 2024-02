Siemens Healthineers Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Am Finanzmarkt hat Siemens Healthineers am 16. Februar 2024 eine Kursentwicklung von +1,44% verzeichnet. Die Analysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel des Unternehmens bei 59,16 EUR liegt, was einer Steigerung um +7,76% vom aktuellen Kurs entspricht. Das “Guru-Rating” von Siemens Healthineers liegt unverändert bei 4,03.

Die Kursentwicklung der vergangenen fünf Handelstage ergibt zusammen eine Steigerung von +1,67%. Dies deutet darauf hin, dass der Markt derzeit relativ optimistisch ist. Die Stimmung in den Bankhäusern ist eindeutig positiv, da die Analysten im Durchschnitt der Meinung sind, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 59,16 EUR hat.

Aktuell sehen 8 Analysten die Aktie als einen starken Kauf, während 15 weitere sie als Kauf einstufen, jedoch nicht euphorisch. 7 Experten haben sich neutral positioniert und empfehlen die Aktie zum Halten. Somit sind insgesamt +76,67% der Analysten immer noch optimistisch bezüglich der Zukunft von Siemens Healthineers.

Zusammenfassend sprechen die positive Einschätzung der Analysten und das unveränderte “Guru-Rating” für eine vielversprechende Zukunft von Siemens Healthineers.

