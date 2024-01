Siemens Healthineers Aktie: Alles unter Kontrolle?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Healthineers":

Die Aktie von Siemens Healthineers wird von Analysten als unterbewertet angesehen, da das wahre Kursziel um +16,27% über dem aktuellen Kurs liegt. Am 05.01.2024 verzeichnete Siemens Healthineers einen Kursrückgang von -0,19%. Das Kursziel des Unternehmens wird auf 59,67 EUR geschätzt, während das Guru-Rating stabil bei 4,07 bleibt.

In den letzten fünf Handelstagen verzeichnete Siemens Healthineers eine Gesamtverlust von -3,35%, was auf eine relative Marktpessimismus hinweist.