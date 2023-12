Siemens Healthineers ADR Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Dividendenrendite von Siemens Healthineers beträgt 1,99 Prozent bezogen auf das aktuelle Kursniveau. Dies liegt 4,19 Prozent unter dem Branchendurchschnitt im Bereich Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör, der bei 6,18 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Siemens Healthineers-Aktie eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion. Die Dividendenrendite setzt die Dividende mit dem aktuellen Aktienkurs in Zusammenhang.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnitt von 50,37 EUR für den Schlusskurs der Siemens Healthineers-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 53,18 EUR, was einem Unterschied von +5,58 Prozent entspricht, und erhält daher eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (49,29 EUR) liegt mit einem letzten Schlusskurs von 53,18 EUR um +7,89 Prozent darüber, weshalb die Siemens Healthineers-Aktie auch auf dieser kurzfristigen Basis ein "Gut"-Rating erhält. Insgesamt erhält Siemens Healthineers eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet spielt eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Dabei wurden sowohl die Diskussionsintensität als auch die Rate der Stimmungsänderung betrachtet. Siemens Healthineers zeigte interessante Ausprägungen bei dieser Analyse. Die Diskussionsintensität ändert sich stark, da deutlich weniger Aktivität zu sehen ist, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, woraus sich eine "Neutral"-Bewertung ableitet. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" weist Siemens Healthineers mit einer Rendite von 5,82 Prozent eine deutlich bessere Entwicklung auf. Die Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" verzeichnet eine mittlere Rendite in den letzten 12 Monaten von -16,46 Prozent, während Siemens Healthineers eine Rendite von 22,27 Prozent erzielte. Diese sehr gute Entwicklung führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.