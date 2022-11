Siemens Gamesa mit Zuwächsen im Schlussquartal - Geschäftsjahr tiefrot

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Gamesa":

ZAMUDIO (dpa-AFX) - Der Windanlagenbauer Siemens Gamesa hat das vergangene Geschäftsjahr versöhnlich abgeschlossen. Das Unternehmen wies für das vierte Quartal (per Ende September) einen Nettogewinn von 286 Millionen Euro aus, nach einem Verlust von 258 Millionen Euro im Vorjahr, wie es in einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung hieß. Dabei profitierte Siemens Gamesa von dem Verkauf von Projekten in Südeuropa. Der Umsatz verbesserte sich um knapp 18 Prozent auf 3,37 Milliarden Euro und lag damit über den Erwartungen der Analysten.