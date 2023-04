Siemens: Experten sehen Potenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 173,91 €, was einem möglichen Aufwärtspotenzial von +16,26% entspricht.

• Siemens: Am 21.04.2023 mit -0,25%

• Mittelfristiges Kursziel bei 173,91 €

• Aktuelles Guru-Rating beträgt nun 80,00 (vorher: 0,00)

Am gestrigen Tag verzeichnete die Siemens-Aktie am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,25%. Innerhalb einer Woche summiert sich das Minus auf insgesamt -0,97%, was eine pessimistische Stimmung im Markt widerspiegelt.

Derzeit empfehlen insgesamt 24 Analysten die Aktie zum Kauf oder Halten. Lediglich ein Analyst gibt ein Verkaufsrating ab.

Das aktuelle Guru-Rating liegt bei 80 Punkten und zeigt somit eine mehrheitlich positive Einschätzung seitens der Experten an.