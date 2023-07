Siemens Energy: Das wahre Kursziel bei 20,40 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Die Aktie von Siemens Energy wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 20,40 EUR und damit um +29,56% über dem aktuellen Niveau.

• Siemens Energy legt am 14.07.2023 um +0,61% zu

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,58

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Siemens Energy eine positive Entwicklung von +0,61% verzeichnen und in den letzten fünf Tagen sogar ein Plus von +5,14%. Dies lässt den Markt relativ optimistisch erscheinen.

Das Kurspotenzial für Investoren wäre hoch: Wenn die Bankanalysten Recht behalten würden und das mittelfristige Ziel erreicht werden würde, könnte sich das Potenzial auf bis zu +29,56% belaufen. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Ansicht nach der jüngsten positiven Trendentwicklung.

Aktuell empfehlen drei Experten die Aktie als...