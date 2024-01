Siemens Energy übertrifft Erwartungen: Positives erstes Geschäftsquartal sorgt für Aufsehen

Überraschender Aufschwung: Siemens Energy übertrifft im ersten Geschäftsquartal die Markterwartungen.

Eine positive Überraschung für Investoren: Der Energietechnikkonzern Siemens Energy hat im ersten Geschäftsquartal besser abgeschnitten als erwartet. Der Umsatz stieg ohne Währungsumrechnungs- und Portfolioeffekte um 12,6 Prozent auf 7,65 Milliarden Euro, während der Auftragseingang um 23,9 Prozent auf 15,38 Milliarden Euro stieg.

Gründe für diese erfreulichen Zahlen sind laut Unternehmensmitteilung unter anderem Projektverschiebungen innerhalb des Quartals sowie eine weiterhin positive Marktdynamik in den Geschäftsbereichen Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry. Trotz unterjähriger Projektverschiebungen im Anlagenbau, die nicht ungewöhnlich seien, bleibe Siemens Energy zuversichtlich und halte an seiner Prognose für das laufende Geschäftsjahr fest.

Der starke Anstieg des Auftragseingangs ist auch auf die Performanz der Windkrafttochter Gamesa zurückzuführen, die jedoch nicht auf ganzer Linie überzeugte. Während der Umsatz leicht zulegen konnte und über den Erwartungen des Marktes lag, fiel der Auftragseingang enttäuschend aus und das Ergebnis blieb im negativen Bereich.

Trotz dieser Entwicklungen reagierten die Anleger positiv auf die Quartalszahlen. Die Siemens Energy Aktie legte auf der Handelsplattform Tradegate um 1,85 Prozent gegenüber dem XETRA-Schlusskurs zu und wurde bei 12,65 Euro gehandelt.

Die Marktprognosen übertroffen und ein weiterhin positiver Ausblick - das Marktumfeld bleibe insgesamt vielversprechend, so die Mitteilung des Unternehmens. Im ersten Quartal 2024 erzielte Siemens Energy ein Ergebnis vor Sondereffekten von plus 208 Millionen Euro, im Vergleich zu minus 282 Millionen Euro im Vorjahreszeitraum.

Experten hatten mit einem weiteren Verlust gerechnet, weshalb diese erfreuliche Entwicklung für zusätzlichen Optimismus unter den Anlegern sorgt.

Die Quartalszahlen von Siemens Energy spiegeln auch die positive Dynamik in der gesamten Energietechnikbranche wider. Der Konzern ist mit seinen Geschäftsbereichen Gas Services, Grid Technologies und Transformation of Industry gut positioniert, um von zukünftigen Entwicklungen auf dem Markt zu profitieren.

Insgesamt darf Siemens Energy also auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr hoffen und die Anleger können sich über eine solide Performance und positive Zukunftsaussichten freuen.

