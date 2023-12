Siemens Energy: Das sind Ergebnisse!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy fängt an, sich zu berappeln. Der Konzern kann nach den erfolgreichen Gesprächen mit dem Bund über Bürgschaftsübernahmen an den Börsen erste Erfolge für sich verbuchen. Die Aktie kletterte auch am Mittwoch – wenn auch nur minimal in den ersten Stunden um 0,1 %. Damit hat Siemens Energy in den vergangenen fünf Handelstagen immerhin einen Gewinn von über 8 % geschafft. Die ersten Signale für die