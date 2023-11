Siemens Energy redet mit weiteren Ländern wegen Garantien

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach der Bürgschaft durch Deutschland spricht der Energietechnikkonzern Siemens Energy auch mit anderen Ländern über Garantien. Dies sei Teil der bereits am Dienstag genannten Garantien über insgesamt 15 Milliarden Euro. 3 Milliarden sollen dabei von anderen Beteiligten kommen, erklärte das Unternehmen am Mittwoch. Diese Summe werde durch eine Kombination aus staatlichen Programmen in anderen Ländern, der EU und der Optimierung von Garantien gesichert, hieß es.

Berichten spanischer Medien zufolge ist auch die dortige Regierung an diesen Gesprächen beteiligt. Ein großer Teil der schwächelnden Windkraftsparte von Siemens Energy, die der Kern der aktuellen Schwierigkeiten ist, sitzt in Spanien./ruc/DP/stk