Siemens Energy: Das mittelfristige Kursziel liegt bei 24,48 EUR

Am gestrigen Handelstag hat die Aktie von Siemens Energy an der Börse eine Abwärtsbewegung von -2,68% verzeichnet. In den vergangenen fünf Tagen fielen die Ergebnisse aufgrund einer vollständigen Handelswoche um insgesamt -0,18%. Die Marktstimmung scheint derzeit relativ pessimistisch zu sein.

Bankanalysten sind sich jedoch einig, dass die Aktie von Siemens Energy unterbewertet ist. Im Durchschnitt sehen sie das mittelfristige Kursziel bei 24,48 EUR und damit ein Potenzial für Investoren in Höhe von +10,47%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung nach dem schwachen Trend in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen sechs Analysten den Kauf der Aktien sowie vier weitere Experten eine optimistische “Kauf”-Einstufung. Vier weitere Experten halten eine neutrale Bewertung (“Halten”). Nur ein Experte sieht einen...