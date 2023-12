Siemens Energy: Das ist klar!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy macht sich weiter auf den Weg nach oben. Jedenfalls in der vergangenen Woche konnte der Kurs um satte 11,3 % nach oben laufen. Die Aktie verlor noch am Freitag in etwa -1 %. Das trübt das Gesamtbild allerdings nur sehr schwach. Denn Siemens Energy läuft vielmehr in jene Richtung, die Analysten dem Wert vorgegeben haben. Die Aktie hat denen nach eine Chance auf Kursgewinne von annähernd 4 Euro. Das [...] Hier weiterlesen