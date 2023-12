Siemens Energy: Das ist jetzt ganz bedeutend!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy muss derzeit wieder kämpfen. Die Aktie verlor am Donnerstag bis in die späten Abendstunden hinein fast -0,80 %. Der große Durchbruch auf einen Kurs von mehr als 12 Euro lässt also noch immer auf sich warten. Es gibt wenig neue wirtschaftliche Impulse, die an dieser Situation etwas ändern könnten. Daher gilt nun, dass Siemens Energy vor allem gegen und mit den Spekulanten kämpft – mutmaßlich [...] Hier weiterlesen