Siemens Energy: Das ist ein großes Zeichen!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy steht wieder vor der Auferstehung. Die Aktie konnte am Freitag einen Aufschlag von annähernd 8 % für sich verbuchen. Damit sind die Notierungen auf einem höheren Niveau als vor den so heftig missverstandenen Gesprächen mit der Regierung. Bei diesen Gesprächen ersuchte Siemens Energy nach einer Kreditbürgschaft – nicht nach Krediten oder gar Kreditgeschenken selbst – in Höhe von 15 Mrd. Euro. Diese sollen dann das Wachstum finanzieren. Die Börsen haben den Kurs sofort nach Bekanntwerden der Gespräche allerdings deutlich nach unten geschickt – -35 %.

Die Erholung läuft

Dann besannen sich die Börsen eines Besseren. Seiher läuft die Erholung, weil Siemens Energy den Wachstumsbedarf recht gut erklären kann. Die Aktie erklomm zunächst die Marke von 10 Euro und ist nun höher notiert als vor dem Ausbruch der Krise....