Siemens Energy: Das ist die ganze Wahrheit!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Die Börsen sind am Ende in aller Regel rational. Die ganze Wahrheit über die wirtschaftliche Wirklichkeit erhält derzeit Siemens Energy. Am Montag ging es um fast 1 % aufwärts. Insgesamt aber zeigen sich die Notierungen von Siemens Energy unverändert recht schwach. Der Titel hat in den zuvor abgelaufenen fünf Tagen ein Minus von fast -5 % hinnehmen müssen. Siemens Energy kann aus dieser Sicht nicht unmittelbar damit rechnen, dass der Trend sich automatisch wieder nach oben dreht. Es sieht kurzfristig nicht besonders vielversprechend aus.

Chartanalysten sehen den Kurs im charttechnischen Abwärtstrend. Die Kurse sind durch den Rutsch auf weniger als 12 Euro in eine Bredouille geraten – die Notierungen changieren um ihr Jahrestief. Das ist ernüchternd.

Die Kurse von Siemens Energy sind zudem auch statistisch betrachtet...