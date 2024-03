Siemens Energy: Das ist eine Entscheidung!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Stark, was Siemens Energy in den vergangenen Tagen leistete. Nun musste der Titel aber am Montageinen Verlust von mehr als 2 % hinnehmen. Das ist ein weniger erfreulicher Umstand. Die Aktie hat damit innerhalb einer Woche noch immer ein Plus von über 1,5 % vor Augen. Dennoch: Die Entwicklung ist schwächer, als es mutmaßlich einige Analysten und auch Investoren sich erhofft haben.

Siemens Energy: Diese Nachrichten bringen noch nicht so viel

Die jüngsten Zahlen, die Siemens Energy geliefert hat, haben offenbar an den Märkten noch keine Umkehr einleiten können. Die Gruppe wird im laufenden Jahr sicher ein Plus erwirtschaften können. Je nach Schätzung und Schätzquelle kann sich das Plus sogar auf einen Wert von annähernd 1 Mrd. Euro belaufen (Nettogewinn). Dies ist den leicht steigenden Kosten zu verdanken sowie der Erwartung an Siemens Gamesa. Die neue Tochter soll wirtschaftlicher arbeiten.

Siemens Energy wird aber an den Börsen noch immer recht klein gehalten. Der Titel hat im laufenden Prozess nun den GD200 gerade einmal minimal überwunden. Noch sind nur 1,3 % Vorsprung auf den GD200 zu vermelden. Das reicht nicht, um sicher zu sein. Analysten gehen indes von einem möglichen Kursgewinn auf über 16,31 Euro aus.

