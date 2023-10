Siemens Energy: Das ist ein Hoffnungsschimmer!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy hat an den Aktienmärkten eine lange und enttäuschende Sommer-Abwärtsfahrt hinter sich – oder doch nicht “hinter sich”? Immerhin gelang am Dienstag ein Aufschlag im Umfang von fast 1 %. Das ist eine gute Nachricht und ergänzt den Wochenauftakt. Am Montag hatte Siemens Energy immerhin einen Gewinn von 1,13 % für die Aktie verbuchen können. Doch die Frage wird sein, ob dies schon genügend Kraft für einen massiven Aufwärtstrendwechsel erzeugt.

Wann dreht die Aktie von Siemens Energy wieder nach oben?

Zur Einordnung: Der Titel konnte am Dienstag und auch am vorhergehenden Montag nicht etwa von irgendwelchen gar günstigen Unternehmensnachrichten profitieren. Vielmehr ist die Aktie derzeit ein kleiner Spielball der Trend-Entwicklung.

Die Notierungen von und mit Siemens Energy leben von den Zinsdiskussionen – u.a. Bei...