Siemens Energy: Das hört aktuell nicht auf!

Siemens Energy hat auch am Dienstag ein höheres Plus erzielt. Die Aktie konnte sich immerhin um einen Wert von 1,7 % aufwärts schieben. Schon am Montag war das Papier nach oben gezogen, wenngleich der Gewinn mit über 6 % noch deutlich größer gewesen ist. Die Notierungen sind aktuell klar wieder auf Erholungskurs. Das ist wenig verwunderlich.

Siemens Energy: Normalisierung

Am Ende handelt es sich aus der Sicht von Analysten eher um eine Normalisierung. Denn Siemens Energy war vor mehr als 10 Tagen an einem einzigen Tag um über -35 % nach unten gezogen. Der einzige Grund: Die Aktie hat unter einer Anfrage von Siemens Energy beim Bund gelitten. Das Unternehmen möchte eine Unterstützung in Form einer Garantie bei der Aufnahme von Darlehen über 15 Mrd. Euro beziehen.

Das haben die Märkte offenbar so verstanden, als würde sich...