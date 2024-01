Siemens Energy: Das hat nicht viel zu bedeuten!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy ist am Donnerstag bis in den späten Abend hinein um annähernd -2 % nach unten gerutscht. Geht es nach Beobachtern, hat das noch nicht viel zu bedeuten. Aus dem Haus kam keine bedeutende Nachricht, nach der eine ganze Einschätzung zum Titel sich ändern würde oder müsste. Vielmehr ist die Aktie insgesamt in einem leichten Erholungsmodus. Wichtig sei, so die charttechnischen Analysten, dass die 12-Euro-Grenze [...] Hier weiterlesen