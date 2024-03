Siemens Energy: Die haben aktuell noch keine Dynamik!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Die Aktie von Siemens Energy ist am Montag am Ende zu schwach gewesen. Der Titel hat zwar „nur“ 2,1 % verloren, aber die Aktie sollte nun deutlich auf dem Weg in Richtung von 16 Euro oder mehr sein, meinen Beobachter. Dafür reicht es nicht. Das KGV gilt derzeit mit weniger als 15 für das laufende Jahr zwar als günstig, aber auch das reicht noch nicht für den Durchbruch.

Siemens Energy: Worauf wartet die Börse hier noch?

Die Frage wird sein, worauf die Börse eigentlich wartet. Denn die Notierungen werden im kommenden Jahr den jüngsten Schätzungen nach nicht mehr günstiger. Das KGV soll sich bei fallenden Gewinnen wieder deutlich nach oben bewegen: 22,5 stehen derzeit als Erwartung auf den Kurszetteln.

Wenn die Aktie durchstarten soll, dann müsste dies nach Meinung von Beobachtern jetzt gelingen.

