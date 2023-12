Siemens Energy: Die große Entscheidung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy steht vor dem Jahresende vor einer großen Entscheidung: In welche Richtung wird es für das kommende Jahr nun gehen können? Die Aktie ist immerhin am Donnerstag um recht deutliche -0,65 % gefallen. Damit wird der Titel aus der Perspektive der Charttechniker es am Freitag schwer haben, die ersehnte und wohl auch wichtige Hürde bei 12 Euro überwinden zu können. Hier finden sich Widerstände, die [...] Hier weiterlesen