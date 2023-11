Siemens Energy: Das geht in die richtige Richtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy holt am Montag auf: Das Unternehmen schaffte an den Börsen einen Kurssprung um ca. 4 %. Das führt die Aktie nahe an die Marke von 10 Euro. Verdient, wie Beobachter meinen. Denn am Freitag hat der Bund sich dazu gemeldet, was der Sachstand zum Thema Garantie-Übernahme wäre. Der Bund signalisierte grundsätzlich die Bereitschaft, diese Garantien zu übernehmen. Eine gute Nachricht, da Siemens Energy nach den bekannt gewordenen Wünschen eben nach Übernahme dieser Garantien zuletzt verloren hatte (vor ca. 2 Wochen ging es an einem Handelstag um mehr als – 35 % abwärts).

Siemens Energy: Positive Reaktion – und Hoffnung!

Die Reaktion ist also durchaus positiv. Damit wird die Hoffnung auf einen weiteren Durchbruch steigen. Der Titel sollte nach Meinung von Chartanalysten nun die Marke von 10 Euro überwinden. Es fehlen...