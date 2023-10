Siemens Energy: Wo kann das noch enden?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat am Freitag kurz vor dem Ende der Woche lange Gesichter hinterlassen. Die Notierungen fielen um weitere -1,04 %. Die Kurse haben damit per Wochensaldo mehr als -6 % abgegeben. Ohnehin war Siemens Energy schon zuvor in einem massiven Abwärtstrend. Damit hat sich an der Ausgangssituation der Richtung nach nichts verändert. Dem Stil nach allerdings schon.

Die Aktie ist klar im Abwärtstrend und hat nun zumindest den niedrigsten Kurs des Kalenderjahres erreicht. Dies ist aus der Warte der Analysten ein Tiefschlag, denn die Chartsicht war im Laufe der vorvergangenen Woche deutlich besser geworden.

Unterhalb von 12 Euro – nun wird es schattig für Siemens Energy

Tatsächlich aber notiert Siemens Energy nun unter der Marke von 12 Euro. Das ist schlecht, so die Meinung von Chartanalysten. Diese Kursrückschläge mit...