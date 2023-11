Siemens Energy: Die Wette läuft!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Wohin geht die Reise von Siemens Energy? Das Papier verlor gestern Abend in etwa -0,8 %. Allerdings waren die Kurse zuvor am Montag und Freitag nach dem Rutsch vom Donnerstag um damals -35 % deutlich geklettert. Die Erholung führte die Aktie jetzt in etwa auf 8,35 bis 8,40 Euro.

Der Termin kommt

Hintergrund der Kursbewegungen bleibt die Ankündigung, vom Bund Bürgschaftsgarantien einzufordern. Dies hat die Finanzmärkte gestört – und die Aktie fiel erstmals in ihrer Geschichte auf weniger als 10 Euro. Dort verharrt sie noch immer.

Analysten gehen davon aus, das Potenzial liege im Mittel bei einem Plus von 05 %. Am 15.11. aber kommen noch bedeutendere Zahlen, die helfen können, dieses Ziel einzuordnen. Siemens Energy wird dann seine Quartalszahlen präsentieren. Diese werden sicherlich Auskunft darüber geben, wie weit der Bedarf...