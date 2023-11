Siemens Energy: Was ist das?

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat am Donnerstag wieder etwas nachgegeben. Das Papier ging mit einem Verlust von -2,3 % aus den ersten Handelsstunden. Schade, werden sich Investoren denken. Es sah bis dato nach einem kräftigen Aufholpotenzial für den Titel aus. Sind es Gewinnmitnahmen?

Siemens Energy: Was für ein Kursziel!

An sich könnte der Markt hier unbedenklich zuschlagen, so der erste Eindruck. Denn zuletzt hat sich der Bund gemeldet. Der bestätigte, dass er die Bürgschaft übernimmt, die Siemens Energy erbeten hat: 15 Mrd. Euro für Darlehen, die dem Wachstum des Unternehmens dienen sollen. Das wiederum ist aus Sicht von Investoren insofern eine gute Nachricht, als die Bitte um diese Bürgschaft vor kurzer Zeit eher als Unterstützung, als finanzielle Beihilfe missverstanden worden war. Es ist anders: Siemens Energy will auf Basis hoher...