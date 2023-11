Siemens Energy: Was für ein Kursziel!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Dr. Bernd Heim

Siemens Energy hat am Donnerstag zugelegt. Die Notierungen kletterten um etwa 2,9 % aufwärts. Dies ist ein kleiner Sprung mit größerer Wirkung. Denn die Aktie nähert sich so wieder der Marke von 10 Euro an. Diese Marke dürfte als entscheidend gelten.

Erst vor kurzer Zeit hat Siemens Energy nach Bekanntgabe der Verhandlungen mit dem Bund über eine Bürgschaft an einem Handelstag mehr als -35 % verloren. Das ist fast wieder aufgeholt – denn die Börsen haben sich bei der Deutung dieser Anfrage geirrt. Das Unternehmen möchte nur die Möglichkeit, an Wachstums-Kapital zu gelangen.

Siemens Energy: Es wird eng

Auf dem Weg dazu, sich wieder zu erholen, wird es allerdings zumindest charttechnisch betrachtet enger. Die Dynamik reicht nicht direkt aus, um sicher über die Grenze von 10 Euro zu springen. Der Titel hat dabei eine kleine...