Siemens Energy: Was für ein Bremsklotz taucht jetzt auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat sich nach dem Absturz vom Donnerstag der vergangenen Woche um -35 % wieder etwas erholt. Der Titel konnte mit dem Plus von 9 % am Freitag und gut 12 % am Montag einiges an Boden gutmachen. Am Dienstag nun ging es um -0,9 % abwärts. Das ist ein Bremsklotz auf dem Weg zurück in den Bereich über 10 Euro.

Siemens Energy: Was macht die Aufholjagd?

Die große Frage: Wo bleibt die Aufholjagd? Die Kurse waren vor allem deshalb gefallen, weil das Unternehmen beim Bund um Bürgschaften gebeten hat. Das ist als wirtschaftliche Schwäche interpretiert worden. Die Sorge vor einer Insolvenz wuchs (wohl zu Unrecht).

Die Aufholjagd aber ist trotz der Gewinne noch recht schwach. Normalform hat die Aktie erst oberhalb von 10 Euro. Bis dahin ist der Weg noch weit. Aber: Analysten sind lt. Marketscreener noch immer...