Siemens Energy: Warum fällt auch diese Aktie?

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat an sich recht gute Nachrichten verbreiten können. Die Aktie ist am letzten Wochentag jedoch um -3,1 % gefallen – zumindest bis fast kurz vor Toresschluss. Die Notierungen schaffen es damit nicht, sich der Marke von 10 Euro endlich so anzunähern, dass ein schneller Sprung darüber möglich scheint. Nur ist die Aktie an sich am Freitag mit guten Nachrichten im Gepäck auf Kursjagd gegangen.

Der Bund macht wohl mit: Siemens Energy

Es geht dabei um die Garantie, die der Bund für Darlehen übernehmen soll. Diese wiederum finanzieren aus Sicht oder Darstellung des Unternehmens das eminente Wachstum. Wegen dieser Garantien hat Siemens Energy vor einigen Tagen einen Rutsch von mehr als 30 % hinnehmen müssen. Und nun übernimmt der Bund nach der vorläufigen Einigung den Wunsch wohl. Die Börsen haben sich dafür am...