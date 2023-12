Siemens Energy: Wahnsinn

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Tolle 5,44 % hat Siemens Energy am Mittwoch an den Märkten geschafft. Das ist einer der höchsten Gewinne der vergangenen Tage – ohne, dass neue Nachrichten an den Markt gekommen wären. Der Titel hat mit dem Tageshoch von 11,98 Euro sogar fast an der Marke von 12 Euro gekratzt. Stark, wie Investoren und Analyten einräumen müssen. Dabei ist die Aktie jetzt im Dezember um 9,5 % geklettert. Das verheißt viel.