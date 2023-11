Siemens Energy: Verluste weiten sich aus!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Dr. Bernd Heim

Siemens Energy musste auch am Donnerstag seinen Aktionären einiges zumuten. Der Titel verlor am dritten Tag in Folge. Die Aktie ging mit einem Minus von -0,4 % in die letzten Handelsminuten, womit isoliert betrachtet noch nichts anbrennt. Allerdings finden sich unter der Haube einige Probleme: Die Tochter Gamesa fordert neue Milliarden aus Spanien. Siemens Energy wird einen hohen wirtschaftlichen Verlust erleiden – und die Börsen scheinen sich am Höhenflug nicht weiter beteiligen zu wollen.

Siemens Energy: Haben die Experten Recht?

Alles nicht so schlimm, meinen Experten und Analysten. Denn Siemens Energy war wegen Gesprächen mit dem Bund massiv abgestraft worden und hat sämtliche Verluste an den Börsen schon wieder aufgeholt. Gewinnmitnahmen spielen in den Augen zahlreicher Betrachter keine große oder schwerwiegende Rolle....