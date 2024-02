Siemens Energy: Unglaublicher Anstieg!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy AG":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Unfassbar ist eigentlich, was die Aktie von Siemens Energy derzeit auf das Parkett zaubert. Der Titel konnte am Mittwoch noch ein Plus von fast 1 % hinlegen. Schon am Dienstag war es an den Märkten immerhin um gut 3 % aufwärts gegangen. Erstaunlich ist vor allem der Umstand, dass die Notierungen so locker die Marke von 14 Euro überwunden haben. Das ist ein Zeichen, meinen die Charttechniker. Neue wirtschaftlich besonders relevante Informationen waren vom Unternehmen bis gestern noch nicht zu hören.

Spannend bleibt es dennoch: Siemens Energy mit den Zahlen

Das wird sich nun ändern. Denn das Unternehmen hat einen ersten Ausblick zum 1. Quartal gegeben. Der Konzern hat ein bezogen auf das Kalenderjahr verschobenes Geschäftsjahr. Daher ist das 1. Quartal schon zu beurteilen. Die Windkrafttochter Siemens Gamesa werde sich, so heißt es, einen weiteren Verlust zuschrieben müssen. Der würde aber klar geringer ausfallen.

Das wäre oder ist auch ein gutes Zeichen. Denn Siemens Gamesa ist im Windkraftmarkt tätig. Der gilt derzeit als schwach und sensibel. Auch mit Blick auf diesen Markt hatte die Börse Siemens Energy wegen der Tochter Gamesa lange die Gefolgschaft verweigert. Nachdem Siemens Energy den Bund nach einer Bürgschaft über 15 Mrd. Euro fragte, schien der Kurs endgültig in den Abgrund zu stürzen.

Siemens Energy legte auf der einen Seite seit dem Tiefpunkt um ca. 100 % zu. Zudem aber kamen nun die guten Zahlen. Der Auftragseingang sei im ersten Quartal um fast 24 % gestiegen und habe mit 118 Mrd. Euro einen Rekordwert erreicht. Der Umsatz sei im gesamten Konzern um 12,6% gestiegen. Das operative Ergebnis würde mit 208 Millionen Euro wieder im Plus landen.

Kurz: Für den Ausflug nach oben gibt es durchaus gute Gründe!

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Siemens Energy-Analyse von 07.02. liefert die Antwort:

Wie wird sich Siemens Energy jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Siemens Energy Aktie

Siemens Energy: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...