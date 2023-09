Siemens Energy: Ungenügend bewertet

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Die Aktie von Siemens Energy ist nach Meinung von Analysten aktuell nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt um 55,70% über dem derzeitigen Kurs.

• Siemens Energy: am 08.09.2023 mit -0,73%

• Das Kursziel bei 19,12 EUR

• Guru-Rating nun bei 3,58 nach zuvor 3,58

Am gestrigen Tag gab die Aktie des international agierenden Unternehmens Siemens Energy an den Börsenplätzen ein Minus von -0,73% hinzu. Somit belaufen sich die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf einen Verlust von insgesamt -5,83%. Der Markt zeigt sich somit zurzeit eher pessimistisch.

Obwohl diese Entwicklung vorhersehbar war und auch Experten in Bankinstituten damit gerechnet hatten beziehungsweise es zumindest als Option in Betracht gezogen haben; so ergibt sich doch eindeutig eine negative Stimmungslage.

Aktuell beträgt das mittelfristige Kursziel...