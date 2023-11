Siemens Energy: Unfassbar!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Siemens Energy hat am Freitag einen fast unfassbaren Wochenabschluss erlebt. Die Notierungen kletterten gleich um mehr als 7,5 %. Die Aktie ist damit auf dem Weg dazu, sich der Krise, die kürzlich existierte, endgültig zu entledigen. Die Aktie von Siemens Energy ist sicherlich noch immer in einem Abwärtstrend – charttechnisch und technisch betrachtet.

Nachdem das Unternehmen kürzlich allerdings mit dem Bund über die Übernahme von Garantien sprach, ging es an den Märkten in einem Zug um -35 % abwärts. Das wiederum ist nunmehr Geschichte. Siemens Energy notiert deutlich höher als zum Zeitpunkt der Bekanntgabe dieser Gespräche.

Siemens Energy: Das sind die positiven Signale!

Siemens Energy hat damit an den Märkten ausgesprochen positive Signale hinterlassen. Der Titel hat in den vergangenen fünf Handelstagen ein Plus von gut 24...