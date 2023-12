Siemens Energy: Trotz allem gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de) -

Siemens Energy legte am Freitag noch einmal einen größeren Kampf auf das Börsenparkett. An der Börse München etwa gingen über 2,5 Millionen Stücke umher. Die Aktie notierte dort wie auch an den anderen Börsen etwas schwächer als zuvor. Dennoch: Die Chancen auf ein Comeback nach oben sind nicht geringer geworden. So gehen Analysten aktuell noch von einem möglichen Kursanstieg von ca. 4 Euro aus, [...] Hier weiterlesen