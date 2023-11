Siemens Energy: Toller Durchbruch!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Liebe Leserinnen und Leser,

es geht doch: Siemens Energy hat am Freitag einen starken Aufschlag geschafft. Es ging in den ersten Handelsstunden gleich um über 5 % nach oben. Nicht verwunderlich, denn zuletzt hat es rund um das Unternehmen gute Nachrichten gegeben. Der Titel war an sich bereits mit eine positiven Input versehen, als der Bund vor kurzem erklärte, er würde die geforderten Garantien für Bürgschaften übernehmen. Es gibt keine Zweifel: Das ist eine gute Nachricht!

Siemens Energy: Es geht um 15 Mrd. Euro

Für das Unternehmen geht es dabei um Bürgschaften über 15 Mrd. Euro. Das ist ein enormer Betrag, den Siemens Energy selbst bei einem Umsatz von gut 31 Mrd. Euro – im laufenden Jahr – so nicht stemmen kann, also Darlehen benötigt. Diese Darlehen sollen dann in Wachstum fließen, so die Meldungen. Aktuell gehen...