Siemens Energy: Spannung wächst!

Dr. Bernd Heim (Gurupress.de)

Siemens Energy hat am Freitag der vergangenen Woche in der letzten vollständigen Handelswoche des Jahres ein Minus von -1,01 % hinnehmen müssen. Allerdings sind die Notierungen aktuell insgesamt deutlich stabiler, als es ein solches Ereignis verdeutlichen könnte. Denn: Die Aktie hat in den vergangenen Wochen ausgehend von Tiefstkursen von weniger als 7 Euro insgesamt sehr deutlich zugelegt. Sie changiert nun zwischen 11 und 12 Euro.