Siemens Energy: So hat die Börse das nicht erwartet!

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat am Freitag einen herben Rückschlag erlitten. Die Aktie verlor gleich -3 %. Damit ist der Wert unterhalb der Erwartungen von News-getriebenen Beobachtern gewesen. Denn gleichzeitig konnte das Unternehmen auf eine sehr gute Nachricht bauen. Siemens Energy, so viel wurde deutlich, wird nun tatsächlich vom Bund mit Garantien unterstützt. In dieser Frage hatte Siemens Energy sich an den Bund gewandt und dafür an den Aktienmärkten das Minus von -35 % erhalten.

Siemens Energy: Zusage ist da!

Nun ist die Zusage zumindest informell den Medienberichten nach da. Das hätte den Kurs durchaus nach oben treiben können. Dies blieb aus. Der Kurs hängt nun mit 9,39 Euro noch deutlich unter der charttechnisch durchaus bedeutenden Marke von 10 Euro. Nur: Dies muss nicht so bleiben – Gewinnmitnahmen sind nicht unüblich, wenn...