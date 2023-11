Siemens Energy: Sie geben nicht auf!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy ist derzeit wieder deutlich schwächer. Innerhalb einer Woche war es um mehr als -7 % abwärts gegangen. Auch jetzt steht noch in Zweifel, wie der Montag enden wird: -0,6 % sind jetzt zu verbuchen. Aber: Die Zuversichtlichen geben nicht auf. Siemens Energy zeigt in einigen Ausprägungen, wie stark der Wert an sich sein kann oder könnte.

Siemens Energy: Das sind über 40 %!

Es fängt an mit den Analysten. Die sind noch immer davon überzeugt, der Titel könnte massiv klettern. Die Aktie konnte Analysten auch schon in den vergangenen Monaten überzeugen – jetzt sank das Kursziel im Laufe der vergangenen Wochen von etwa knapp 19 Euro auf etwas unter 16 Euro. Der Titel ist dennoch nach diesen Analysen – so jedenfalls fasst Marketscreener die Werte zusammen – in etwa noch etwas mehr als 40 % von seinen Kurszielen entfernt....