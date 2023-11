Siemens Energy: Sehr erstaunliche Entwicklung!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens Energy":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy verlor auch am Dienstag deutlich an Gewicht. Die Aktie ging mit einem Minus von mehr als -3 % in die Mittagspause. Das führt den Kurs mittlerweile auf weniger als 10,50 Euro zurück und in eine Zone, die viele Investoren und Analysten nicht gerne sehen wollen. Gibt es neben den Kursen neue Entwicklungen, die zu beachten oder zu bedenken wären?

Siemens Energy: Das bleibt so!

Die Nachrichtenlage bleibt übersichtlich. Das Unternehmen hat kürzlich die Zusage vom Bund erhalten, dass der Konzern Darlehens-Garantien oder -bürgschaften erhält. Das heißt, der Bund haftet quasi für Wachstums-Darlehen, die Siemens Energy beantragen will und wird. Dies könnte als gute Nachricht aufgefasst werden. Die Börsen tun sich damit aber ersichtlich schwer. Denn der Titel legt nicht mehr zu, sondern gibt sukzessive ab. Die einzigen...