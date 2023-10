Siemens Energy: Schwach wie fast nie - und enorm chancenreich!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

Bernd Wünsche (Gurupress.de) -

Siemens Energy hat auch am Mittwoch Federn lassen müssen. Die Aktie verlor wie überwiegend an den vergangenen Tagen wieder etwas an Boden. Diesmal ging es um -2 % abwärts. Damit notiert die Aktie von Siemens Energy bei nur noch 11,37 Euro. Das ist der niedrigste Kurs im laufenden Jahr – eine echte Enttäuschung. Siemens Energy hat dennoch weiterhin die Chance, dass es kräftig aufwärts gehen kann.

Analysten sehen hier mächtiges Potenzial bei und für Siemens Energy

Die Kurse sind demnach in diesen Tagen zwar stark gefallen und haben damit in jeder Weise einen Abwärtstrend erreicht. Auf der anderen Seite bleibt der Befund von Analysten. Die sind der Meinung, die Aktie sei deutlich mehr wert, als die Börsen nun zahlen.

Konkret: Die Analysten, die etwa Marketscreener zusammenfasst, geben als durchschnittliches Kursziel einen Wert...